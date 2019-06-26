В Польше разработали новую миграционную политику

МВД Польши предлагает, чтобы новая миграционная политика страны сосредоточилась на сегодняшних проблемах рынка труда, поскольку в ближайшем будущем Польше может понадобиться значительное увеличение предложения рабочей силы.

По мнению авторов стратегии, иммиграционная политика Польши должна сосредоточиться на циклической и кратковременной иммиграции, то есть на нынешних потребностях рынка труда, с особым учетом недостатка в компетенциях, с поощрением к возвращению поляков, а также созданием системы интеграции и ассимиляции иностранцев, которые планируют остаться в Польше.

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“В то же время миграционная политика должна быть подчинена принципам безопасности государства и эффективно предотвращать злоупотребления и нарушения, сопровождающие миграционные процессы, и бороться с ними”, – говорится в документе.

Если в будущем демографическая ситуация Польши не улучшится, и не будет ощутимых результатов в возвращении поляков из эмиграции и масштабах репатриации, то в связи с изменениями демографической ситуации, следует также рассмотреть возможность начать предпринимать активные меры по миграции с целью переселения “из выбранных стран” .

“Механизмы отбора должны принимать во внимание как квалификацию иностранцев, так и факторы, помогающие в их интеграции, а затем ассимиляции, они также должны разрешить временную приостановку или ограничение потока иностранцев в пределах отдельных миграционных каналов”, – говорится в документе.

Миграционная политика должна проводиться в соответствии с концепцией господствующей культуры, которая устанавливает иммигрантам определены границы функционирования в государстве, а не в соответствии с моделью мультикультурности.