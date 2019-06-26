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Половина киевлян уже перешли на оплату коммунальных услуг онлайн

Половина киевлян уже перешли на оплату коммунальных услуг онлайн

Уже 600 тысяч киевлян, или половина потребителей коммунальных услуг в столице, перешли на оплату счетов онлайн, полностью отказавшись от визитов в отделения банка.

Об этом «сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Центр коммунального сервиса» работает с 2016 по принципу «единого окна» как единая абонентская служба для исполнителей коммунальных услуг и является уникальной в Украине сетью, которая насчитывает 46 консультационных центров», – заявил генеральный директор коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» Андрей Щербина.

В январе 2017 года в Центр коммунального сервиса обратились почти 17 тысяч потребителей, а в мае 2019 года – свыше 230 тысяч потребителей.

Какие услуги предлагает потребителям Центр коммунального сервиса:

  • решение вопросов начислений,
  • проведение перерасчетов,
  • заключение договоров,
  • передача показаний счетчиков и т.д.

Также на сайте ЦКС внедрены новые функции:

Зарегистрированные пользователи личного кабинета на сайте ЦКС имеют возможность:

  • получать счета-сообщения на электронную почту,
  • доступ к истории начислений,
  • могут подать показания счетчиков и осуществлять уплату за потребленные коммунальные услуги,
  • владельцы «карты киевлянина» платят без комиссии.

На сайте ЦКС в разделе «Потребителям» дистанционно можно заказать услуги:

  • распломбирования, опломбирования квартирных счетчиков воды и отопления,
  • контрольное снятие показаний,
  • дубликат счета-сообщения
  • акт взаиморасчетов за потребленные услуги,
  • заказать справку о состоянии задолженности,
  • внести изменения в количество зарегистрированных в квартире,
  • заполнить форму для заключения договора о предоставлении рассрочки по уплате задолженности и т.д.
По материалам Finance.UA
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