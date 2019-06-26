Половина киевлян уже перешли на оплату коммунальных услуг онлайн

Уже 600 тысяч киевлян, или половина потребителей коммунальных услуг в столице, перешли на оплату счетов онлайн, полностью отказавшись от визитов в отделения банка.

Об этом «сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Центр коммунального сервиса» работает с 2016 по принципу «единого окна» как единая абонентская служба для исполнителей коммунальных услуг и является уникальной в Украине сетью, которая насчитывает 46 консультационных центров», – заявил генеральный директор коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» Андрей Щербина.

В январе 2017 года в Центр коммунального сервиса обратились почти 17 тысяч потребителей, а в мае 2019 года – свыше 230 тысяч потребителей.

Какие услуги предлагает потребителям Центр коммунального сервиса:

решение вопросов начислений,

проведение перерасчетов,

заключение договоров,

передача показаний счетчиков и т.д.

Также на сайте ЦКС внедрены новые функции:

Зарегистрированные пользователи личного кабинета на сайте ЦКС имеют возможность:

получать счета-сообщения на электронную почту,

доступ к истории начислений,

могут подать показания счетчиков и осуществлять уплату за потребленные коммунальные услуги,

владельцы «карты киевлянина» платят без комиссии.

На сайте ЦКС в разделе «Потребителям» дистанционно можно заказать услуги: