Половина киевлян уже перешли на оплату коммунальных услуг онлайн

Уже 600 тысяч киевлян, или половина потребителей коммунальных услуг в столице, перешли на оплату счетов онлайн, полностью отказавшись от визитов в отделения банка.
Об этом «сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
«Центр коммунального сервиса» работает с 2016 по принципу «единого окна» как единая абонентская служба для исполнителей коммунальных услуг и является уникальной в Украине сетью, которая насчитывает 46 консультационных центров», – заявил генеральный директор коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» Андрей Щербина.
В январе 2017 года в Центр коммунального сервиса обратились почти 17 тысяч потребителей, а в мае 2019 года – свыше 230 тысяч потребителей.
Какие услуги предлагает потребителям Центр коммунального сервиса:
Также на сайте ЦКС внедрены новые функции:
Зарегистрированные пользователи личного кабинета на сайте ЦКС имеют возможность:
На сайте ЦКС в разделе «Потребителям» дистанционно можно заказать услуги:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине разрешат не посещать школу: какие нововведения ждут учащихсяПозавчера, 10:03 - 18764 20
Украинцы платят за свет в 2,5 раза меньше россиян и белорусов – министр энергетикиВчера, 10:19 - 1598 12
Эксперты назвали минусы решения о повышении пенсий с 1 июляВчера, 13:25 - 17302 3
В Украине дешевеют помидорыВчера, 06:03 - 734 3
BMW отказывается от электромобилей на следующие 5 летВчера, 23:00 - 4919 2
Эксперты назвали минусы решения о повышении пенсий с 1 июляВчера, 13:25 - 17302 3
Обнародовали рейтинг лучших машин для путешествийВчера, 21:03 - 8330 1
С июля в крупных городах появятся перехватывающие автостоянкиВчера, 12:13 - 6164 1
BMW отказывается от электромобилей на следующие 5 летВчера, 23:00 - 4919 2
НБУ развеял мифы о новой 1000-гривневой банкнотеВчера, 11:34 - 2429
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 386
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 4074 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 3872
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 23162 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 5486 1