Четверть инвесторов готовы купить жилье на любой стадии строительства - опрос

Четверти потенциальных инвесторов все равно, на какой стадии строительства находится жилой дом, квартиру в котором они планируют приобрести.
Об этом свидетельствуют результаты опроса специализированного портала DOM.RIA.
Треть опрошенных планируют покупать квартиру только после того, как объект будет сдан в эксплуатацию. Для 23,21% респондентов не имеет значения, на каком этапе совершить покупку. На этапе внутренних работ договор готовы подписать 16,88%, а на начальной стадии строительства — 13,50%. Еще 10,97% готовы вложить деньги на стадии внешних работ.
Аналитики предложили пользователям выбрать, на что они ориентируются при выборе новостроек. Цена является основным критерием у украинцев, которые выбирают себе жилье. Кроме цены, новостройки привлекают районом города, типом планировки и инфраструктурой.
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