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Экономические санкции ЕС против России продлили до 31 января 2020 года

Экономические санкции ЕС против России продлили до 31 января 2020 года

Совет ЕС до 31 января 2020 года продлил действие экономических санкций Европейского Союза, которые связаны с финансовым, энергетическим и оборонным секторами России.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского совета.

«27 июня 2019 года Совет ЕС продлил экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, до 31 января 2020 года», – говорится в сообщении.

Таким образом решение лидеров государств и правительств стран-членов ЕС, принятое на саммите Евросоюза 20 июня, сегодня было официально утверждено.

Соответствующее решение было принято после заслушивания обновленной информации от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии выполнения Минских соглашений, с реализацией которых связано сохранение санкций.

«После получения предоставленной обновленной информации Европейский совет призвал к срочному возобновлению переговоров с целью выполнения Минских соглашений и принятию мер, нацеленных на укрепление доверия между сторонами. В этом контексте лидеры ЕС единодушно согласились сохранять экономические санкции против России. Совет ЕС формализировал это решение сегодня на основании письменной процедуры», – отмечается в сообщении.

Эти меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также применения товаров двойного назначения.

Санкции первоначально были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на дестабилизирующие действия России против Украины. В сентябре 2014 года ЕС ужесточил эти санкции.

В 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. Последний раз Евросовет в декабре 2018 года продлил действие экономических санкций против РФ. Срок действия этих санкций истекает 31 июля 2019 года.

По материалам hromadske.tv
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