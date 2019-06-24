Экономические санкции ЕС против России продлили до 31 января 2020 года

Совет ЕС до 31 января 2020 года продлил действие экономических санкций Европейского Союза, которые связаны с финансовым, энергетическим и оборонным секторами России.
Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского совета.
«27 июня 2019 года Совет ЕС продлил экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, до 31 января 2020 года», – говорится в сообщении.
Таким образом решение лидеров государств и правительств стран-членов ЕС, принятое на саммите Евросоюза 20 июня, сегодня было официально утверждено.
Соответствующее решение было принято после заслушивания обновленной информации от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии выполнения Минских соглашений, с реализацией которых связано сохранение санкций.
«После получения предоставленной обновленной информации Европейский совет призвал к срочному возобновлению переговоров с целью выполнения Минских соглашений и принятию мер, нацеленных на укрепление доверия между сторонами. В этом контексте лидеры ЕС единодушно согласились сохранять экономические санкции против России. Совет ЕС формализировал это решение сегодня на основании письменной процедуры», – отмечается в сообщении.
Эти меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также применения товаров двойного назначения.
Санкции первоначально были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на дестабилизирующие действия России против Украины. В сентябре 2014 года ЕС ужесточил эти санкции.
В 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. Последний раз Евросовет в декабре 2018 года продлил действие экономических санкций против РФ. Срок действия этих санкций истекает 31 июля 2019 года.
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