Экономические санкции ЕС против России продлили до 31 января 2020 года

Совет ЕС до 31 января 2020 года продлил действие экономических санкций Европейского Союза, которые связаны с финансовым, энергетическим и оборонным секторами России.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского совета.

«27 июня 2019 года Совет ЕС продлил экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, до 31 января 2020 года», – говорится в сообщении.

Таким образом решение лидеров государств и правительств стран-членов ЕС, принятое на саммите Евросоюза 20 июня, сегодня было официально утверждено.

Соответствующее решение было принято после заслушивания обновленной информации от канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии выполнения Минских соглашений, с реализацией которых связано сохранение санкций.

«После получения предоставленной обновленной информации Европейский совет призвал к срочному возобновлению переговоров с целью выполнения Минских соглашений и принятию мер, нацеленных на укрепление доверия между сторонами. В этом контексте лидеры ЕС единодушно согласились сохранять экономические санкции против России. Совет ЕС формализировал это решение сегодня на основании письменной процедуры», – отмечается в сообщении.

Эти меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов РФ, а также применения товаров двойного назначения.

Санкции первоначально были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на дестабилизирующие действия России против Украины. В сентябре 2014 года ЕС ужесточил эти санкции.

В 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода. Последний раз Евросовет в декабре 2018 года продлил действие экономических санкций против РФ. Срок действия этих санкций истекает 31 июля 2019 года.