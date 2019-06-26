Что будет с бумажными гривнами (инфографика)

В ближайших планах НБУ выпуск обновленных банкнот 50 и 200 грн. А вот с банкнотами номиналом 20, 100, 200 и 500 грн крупных изменений не произойдет. Некоторым копюрам усовершенствуют дизайн и защиту.
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НБУ выпустит копюру с максимальным номиналом в 1000 грн с 25 октября. По размеру и цвету банкнота номиналом 1000 гривен заметно отличается от банкнот других номиналов, что поможет населению легко определять номинал. Размер новой банкноты составляет 75х160 мм. Основной цвет – голубой.
Также Национальный банк Украины не ожидает ускорения инфляции в результате выпуска новых банкнот номиналом 1000 гривен и изъятия мелких монет номиналами 1, 2 и 5 копеек.
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