На двух трассах установили скоростные зарядные станции для электрокаров

Сеть зарядных станций Strum, которую развивает компания ДТЭК, установила зарядки на двух трассах – Киев-Львов и Киев-Одесса.
Расстояние между станциями не превышает 120 км, а мощность – 50 кВт.
Основатель Tesla Club Ukraine Назар Шимоните-Давида написал в Facebook, что на станциях можно будет быстро заряжать современные электрокары – на 250 км хода примерно за 20 минут.
Посмотреть их размещение можно в приложении Strum. Пока точки отображаются как нерабочие, но, как отмечает издание Autogeek, ими уже можно пользоваться.
На трассе Киев-Одесса отмечено 4 точки, где вскоре запустятся зарядки электромобилей, последняя – прямо в Одессе.
Первая из установленных, но пока не запущенных в коммерческую эксплуатацию станций расположена в районе населенного пункта Чупира (Киевская область). Это примерно 100 км от Одесской площади в Киеве.
Следующую станцию запустят возле н.п. Шарин (Черкасская область), это примерно 120 км от предыдущей электрозаправки.
Третья точка установлена в пределах н.п. Новогригорьевка (Одесская область), на расстоянии примерно 120 км от предыдущей локации.
От третьей станции до Одессы 130 км. Станция в Одессе будет работать в районе аэропорта.
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