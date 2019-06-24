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На двух трассах установили скоростные зарядные станции для электрокаров

На двух трассах установили скоростные зарядные станции для электрокаров

Сеть зарядных станций Strum, которую развивает компания ДТЭК, установила зарядки на двух трассах – Киев-Львов и Киев-Одесса.

Расстояние между станциями не превышает 120 км, а мощность – 50 кВт.

Основатель Tesla Club Ukraine Назар Шимоните-Давида написал в Facebook, что на станциях можно будет быстро заряжать современные электрокары – на 250 км хода примерно за 20 минут.

Посмотреть их размещение можно в приложении Strum. Пока точки отображаются как нерабочие, но, как отмечает издание Autogeek, ими уже можно пользоваться.

На трассе Киев-Одесса отмечено 4 точки, где вскоре запустятся зарядки электромобилей, последняя – прямо в Одессе.

Первая из установленных, но пока не запущенных в коммерческую эксплуатацию станций расположена в районе населенного пункта Чупира (Киевская область). Это примерно 100 км от Одесской площади в Киеве.

Следующую станцию запустят возле н.п. Шарин (Черкасская область), это примерно 120 км от предыдущей электрозаправки.

Третья точка установлена в пределах н.п. Новогригорьевка (Одесская область), на расстоянии примерно 120 км от предыдущей локации.

От третьей станции до Одессы 130 км. Станция в Одессе будет работать в районе аэропорта.

По материалам ain.ua
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