Импорт газа для запасов на зиму может остановиться: эксперты разъяснили ситуацию

Подготовка к зиме под угрозой срыва. Такое заявление сделали в “Нафтогазе Украины”. Глава компании Андрей Коболев предупредил: в августе импорт газа для закачки в подземные хранилища может остановиться, если в июле “Нафтогаз” не найдет необходимого финансирования. По словам Коболева, привлечение средств напрямую связано с решениями Кабмина как акционера компании, поскольку международные банки дают кредиты под госгарантии или выполнение определенных условий.
По словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, проблемы у менеджмента компании возникли из-за того, что увеличились объемы закачки голубого топлива в ПХГ в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.
“Не удивительно, что нет этого 1 млрд долларов, так как раньше не закачивали таких объемов…” – отметил он.
Не разделяет его позицию Юрий Корольчук, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий. Он убежден: “Нафтогаз” вполне может обойтись своими средствами.
“Нафтогаз” – прибыльная компания… Заявление выглядит странным, к тому же, если учесть, что на эту сумму можно купить около 5 млрд м куб газа”, – говорит он.
Корольчук предполагает, что таким образом компания “шантажирует” правительство, чтобы настоять на своем формате анбандлинга или же оттягивает время закачки газа (который сейчас упал в цене), чтобы покупать его дороже в угоду поставщикам.
Энергетические эксперты Владимир Омельченко и Валерий Боровик подчеркивают: компания должна быть более независимой.
“В “Нафтогазе” крутой менеджмент, если он получает такие высокие зарплаты за доход от вещей, которые еще не произошли. И находить эти деньги – задача менеджмента компании, а не правительства”, – отметил Валерий Боровик.
Таким образом, выхода из ситуации два.
“Нужно либо где-то искать эти деньги, либо договариваться с россиянами о продлении договора о транзите газа”, – резюмировал Марунич.
Как отметил глава “Нафтогаза”, если Украина не найдет финансирования, можно не успеть увеличить запасы газа в ПХГ до 20 млрд куб. м на случай остановки “Газпромом” транзита топлива через украинскую территорию с 1 января 2020 года.
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