«КрАЗ» готовится к введению нового экологического стандарта Евро-6

Закон Украины «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств» предусматривает введение стандарта Евро-6 на территории Украины с 1 января 2020 года. Хотя на сегодняшнее время еще ведутся дискуссии относительно срока ввода нового стандарта, ЧАО «АвтоКрАЗ» уже сегодня уверенно преодолевает все этапы сертификации, понимая важность соблюдения требований экологической безопасности.

В данное время продолжается процесс проведения комплекса сертификационных испытаний традиционных серийных автомобилей капотной компоновки. Поэтому, в первую очередь, для сертификации модельного ряда такого типа полноприводных автомобилей, изготовлены два образца: трехосный полноприводный КрАЗ-6322-06 и двухосный полноприводный КрАЗ-5233ВЕ-600.

Предварительно предприятие получило два типа дизельных двигателей производства ведущей китайской моторостроительной компании «Weichai Power» WP10 (Евро 6) мощностью 375 л.с. и WP7 (Евро 6) мощностью 300 л.с. Модели этих двигателей уже сертифицированы производителем двигателей в соответствии с требованиями Евро-6, поэтому задание для ЧАО «АвтоКрАЗ» – провести работы из подтверждения соответствия сертификационным требованиям автомобилей в целом и получить в Органе по сертификации дорожных транспортных средств Сертификаты типов на транспортные средства марки КрАЗ.