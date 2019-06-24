В наши дни украинцам все чаще приходится не жить на широкую ногу, а думать об экономии средств. И хотя в экономии нет ничего плохого, а даже наоборот, отказаться от некоторых необязательных вещей или покупок порой крайне сложно.
И это при том, что купленные на эмоциях вещи, либо товары чаще всего приносят нам кратковременное удовлетворение. А отрезвление наступает слишком поздно или покупку в принципе нельзя вернуть.
Будь то пачка сигарет в день, шоппинг, либо посещение концерта с любимым исполнителем… Кто знает, возможно, если мы поймем на какие необязательные «радости жизни» мы тратим больше всего — это поможет не только вписываться в свои доходы, но еще и экономить «на черный день»?
С этой целью мы и создавали опрос Finance.ua на тему: От трат на какие «радости жизни» вам отказаться сложнее всего?
Как продемонстрировали результаты опроса, сложнее отказаться нашим читателям от трат на алкоголь, а также сладости и снеки. Оба варианта набрали по 28%.
14% респондентов сложнее всего отказаться от посещений кафе и ресторанов. А вот 11% опрошенных признаются, что у них не получается экономить из-за курения.
8% не могут себе отказать в тратах на брендовую одежду. А китайские онлайн-магазины со всякими товарами (как полезными, так и не очень) искушают кошельки 6% пользователей.
Немногие, если быть точнее – 3%, не могут отказаться от частых поездок на такси. И лишь 2% – от трат на концерты и дискотеки.
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