По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (32,854 млн и 35,417 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 32), Максимальный курс продажи доллара 26,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,13-26,14 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 80 активные заявки по доллару на сумму более 68,450 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,1500 – 2 22226,1000 – 23 00026,1000 – 20 00026,1000 – 29 00026,1000 – 30 00026,1000 – 55 555

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,0900 – 3 500

26,0900 – 20 000

26,0900 – 10 000

26,1000 – 20 000

26,1000 – 2 500

26,1000 – 10 000

26,1000 – 2 100

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,1302 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,1302 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.