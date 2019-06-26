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Airbnb запустил сервис аренды замков и островов

Airbnb запустил сервис аренды замков и островов

Компания Airbnb запустила сервис Airbnb Luxe. Он позволяет бронировать роскошную недвижимость – виллы, средневековые замки и частные острова.

Об этом сообщается на сайте сервиса.

Клиентов сервиса будет обслуживать персональный менеджер поездки, который будет заботиться о комфорте туристов – он возьмет на себя ответственность за все, от трансфера из аэропорта до бронирования столика в мишленовском ресторане.

На сайте доступны около 2 тысяч объектов для бронирования, среди которых встречаются замки во Франции, виллы в Мексике, современные особняки в США. За неделю в таких местах придется заплатить около 14 тысяч долларов, но цена некоторых объектов может достигать и миллиона долларов.

Некоторой недвижимостью, представленной на сайте, владеют голливудские звезды и миллиардеры, но их имена засекречены для клиентов.

По материалам Корреспондент.net
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