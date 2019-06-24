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Правительство создало территориальные органы Государственной налоговой службы

Правительство создало территориальные органы Государственной налоговой службы

Кабинет Министров Украины утвердил реорганизацию территориальных органов Государственной фискальной службы, занимавшихся налоговым направлением, в территориальные органы Государственной налоговой службы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

“Территориальные органы ГНС будут созданы как юридические лица публичного права. Это будет осуществлено через реорганизацию некоторых органов ГФС путем их присоединения к соответствующим органам ГНС”, – говорится в сообщении.

В системе территориальных органов ГНС на региональном уровне образуются главные управления ГНС в областях и в городе Киеве, Офис крупных налогоплательщиков ГНС и Информационно-справочный департамент ГНС.

В то же время, постановление Кабмина не касается территориальных органов ГФС таможенного направления – таможен ГФС, Департамента налоговых и таможенных экспертиз ГФС и Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГНС, которые продолжают действовать как юридические лица публичного права, обеспечивая реализацию таможенного направления ГФС.

По материалам Finance.UA
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