Правительство создало территориальные органы Государственной налоговой службы

Кабинет Министров Украины утвердил реорганизацию территориальных органов Государственной фискальной службы, занимавшихся налоговым направлением, в территориальные органы Государственной налоговой службы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
“Территориальные органы ГНС будут созданы как юридические лица публичного права. Это будет осуществлено через реорганизацию некоторых органов ГФС путем их присоединения к соответствующим органам ГНС”, – говорится в сообщении.
В системе территориальных органов ГНС на региональном уровне образуются главные управления ГНС в областях и в городе Киеве, Офис крупных налогоплательщиков ГНС и Информационно-справочный департамент ГНС.
В то же время, постановление Кабмина не касается территориальных органов ГФС таможенного направления – таможен ГФС, Департамента налоговых и таможенных экспертиз ГФС и Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГНС, которые продолжают действовать как юридические лица публичного права, обеспечивая реализацию таможенного направления ГФС.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько заплатим за проезд по первой платной дороге в УкраинеВчера, 16:00 - 6220 17
Нафтогаз может в августе приостановить импорт газа из-за отсутствия финансирования - Коболев6 ч. назад - 511 10
Украина должна была вернуть техосмотр легковушек еще в 2017 году - МВДВчера, 16:19 - 1436 7
Украина расширяет эмбарго на товары из РоссииВчера, 15:34 - 926 7
В Польше отменили подоходный налог для молодежиВчера, 14:14 - 1545 7
Юрист рассказал, когда водителю грозит штраф за тонированные стеклаВчера, 21:05 - 16242 2
Обновление MIUI выводит из строя смартфоны Xiaomi12 ч. назад - 15738 1
Каким будет новый бюджетный кроссовер Renault за 7600 долларов11 ч. назад - 6950
Сколько заплатим за проезд по первой платной дороге в УкраинеВчера, 16:00 - 6220 17
В Пенсионный фонд поступило почти 8 млрд грн за растаможивание "еврономеров"Вчера, 17:02 - 3336 3
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5GВчера, 15:10 - 176
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)Позавчера, 10:10 - 3304
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 3405
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 22353 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4811 1