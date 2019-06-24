НАБУ и АМКУ раскрыли схему мошенничества на реконструкции Шулявского путепровода

Антимонопольный комитет Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины раскрыли схему мошенничества на строительных работах в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как сообщается, две компании вступили в сговор для искажения процедур закупок строительных услуг для трех объектов – Шулявского путепровода, корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова и реконструкции гимназии № 59 им. А.М. Бойченко. Общая сумма штрафов, наложенных Киевским областным территориальным отделением АМКУ, составило 262 млн гривен.

“Данные, которые стали основой для решения АМКУ, детективы Национального бюро получили во время досудебного расследования возможных злоупотреблений при реконструкции Шулявского путепровода, в частности, речь идет о сведениях, указывающих на возможную связь между участниками закупки – ООО “Северо-украинский строительный альянс” и ООО “Спецстрой-Плюс”. Впоследствии, Киевское территориальное отделение АМКУ провело свое расследование, которое подтвердило факт сговора упомянутых компаний не только в случае Шулявского путепровода, но и еще двух объектов: строительства корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова и реконструкции гимназии № 59 имени А.М. Бойченко в Голосеевском районе г. Киев”, – указывается в сообщении.

За мошенничество на реконструкции Шулявского путепровода каждая из компаний получила штраф в 56 млн гривен. За искажение результатов закупок для строительства корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амосова компания “Северо-украинский строительный альянс” была оштрафована на 56,16 млн гривен, а “Спецстрой-плюс” – на 63,19 млн гривен. Штраф за мошенничество на реконструкции гимназии № 59 составил по 15,29 млн гривен на каждую компанию.