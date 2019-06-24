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За три года малая приватизация пополнила бюджеты государства и общин на 1,17 млрд грн

За три года малая приватизация пополнила бюджеты государства и общин на 1,17 млрд грн

Эффект от электронных аукционов на ProZorro.Продажи за время его существования уже превысил 17,5 млрд гривен.

Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины на своей странице в Facebook.

“На этой неделе ProZorro.Продажи исполняется 3 года! За это время прозрачные аукционы заработали для государства более 17,5 млрд грн”, – говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что из этой суммы (17,5 млрд грн) 82,5% – активы банков-банкротов Фонда гарантирования вкладов физических лиц, 16,9% – имущество государственных и коммунальных предприятий. 0,1% – аренда, ведь сегодня на ProZorro.Продажи можно арендовать все: от помещений и вагонов до проведения мероприятий и обустройства аттракционами парков отдыха и 0,4% – коммерческие торги.

На третьем году работы ProZorro.Продажи в Украине началась малая приватизация, которая менее чем за год пополнила бюджеты государства и общин на 1,17 млрд грн.

В системе уже прошли почти 1000 успешных аукционов по продаже объектов по всей стране. С которых ФГИУ получит более 510 млн грн, а муниципалитеты – более 660 млн грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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