Межбанк: что готовит рынок к окончанию месяца и квартала

В четверг на валютном межбанке основным драйвером всех происходящих событий будет окончание месяца и квартала. Все клиенты будут активно закрывать свои хозяйственные операции, а короткий предпраздничный день в банках приведет к очень насыщенной работе клиентов в первой половине дня.

Основные сделки сегодня пройдут до обеда, а после него финучреждения уже будут в основном работать по собственным операциям с валютной позицией. Им надо зафиксировать финансовый результат по торговле валютой за месяц, квартал и за полугодие. Это отразится на статистике торгов. Мы прогнозируем до 390-410 млн долларов при заключении до 500-530 сделок.

Против гривны сработает рост ликвидности в банках и получение клиентами возмещений НДС. На утро четверга корсчета выросли сразу до 59,6 млрд гривен. Это будет давить на курс. Основной прирост гривневых ресурсов произошел как за счет расчетов государства с экспотерами по возмещению НДС и за счет погашения ранее выпущенных Минфином Украины ОВГЗ. Пока эти деньги еще не распределены бизнесом и не потрачены им. Сегодня часть из них пойдет на покупку валюты, часть – на хозяйственные операции внутри страны, а часть – на короткие депозиты в банках и депсертификаты НБУ на период до конца праздников.

Наличный рынок останется союзником для нацвалюты. Котировки в обменках продолжают проседать и эта часть валютного рынка по прежнему поставляет «дешевую» валюту на межбанк через операции с валютной позицией финучреждений.

Мы прогнозируем на сегодня очень большую активность на валютном рынке в первой половине дня (клиенты будут спешить закрыть последние операции этого месяца, квартала и полугодия) и затем резкое снижение объемов торгов после 14 часов.

Коридор по доллару будет в пределах 26,10-26,25 гривен, а Нацбанк постарается продолжить пополнять резервы через выкуп доллара на межбанке. Использовать, как всегда, регулятор будет Matching.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,16 / 26,18

евро – 29,69 / 29,71

российский рубль – 0,4148 / 0,4156

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