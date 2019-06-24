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Сотрудников новой Таможни хотят перевести на контракт

Сотрудников новой Таможни хотят перевести на контракт

Победитель конкурса на главу новой Государственной таможенной службы Максим Нефьодов хочет перевести таможню на контрактную систему работы.

Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.

“Я сторонник того, чтобы перевести таможню на контрактную систему работы. А не так, как сейчас в госслужбе – человек устраивается, и предполагается, что он работает там пожизненно, до пенсии. А когда есть какой-то сначала краткосрочный контракт, затем переходит в трехлетний, пятилетний и так далее. Когда устанавливается KPI (индикатор эффективности – ред.) на конкретного человека, так и групповые. Главное – получать результат”, – сказал Нефьодов.

Он добавил, что в организации работы таможни будет пользоваться не только новыми идеями, но и ранее полученным опытом.

“Нам очень редко надо выдумывать какой-то велосипед или какие-то уникальные, гениальные решения. Уже существует огромное количество планов по реформе таможни, составленных и предыдущим Министерством финансов под руководством Александра Данилюка, и под руководством нынешнего министра Маркаровой. Есть большой проект, который был разработан американской таможней и предложенный правительству Украины. Поэтому не стоит вопрос что-то придумать”, – добавил Нефьодов.

По материалам Радио Свобода
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