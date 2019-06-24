Сотрудников новой Таможни хотят перевести на контракт

Победитель конкурса на главу новой Государственной таможенной службы Максим Нефьодов хочет перевести таможню на контрактную систему работы.
Об этом он сказал в комментарии Радио Свобода.
“Я сторонник того, чтобы перевести таможню на контрактную систему работы. А не так, как сейчас в госслужбе – человек устраивается, и предполагается, что он работает там пожизненно, до пенсии. А когда есть какой-то сначала краткосрочный контракт, затем переходит в трехлетний, пятилетний и так далее. Когда устанавливается KPI (индикатор эффективности – ред.) на конкретного человека, так и групповые. Главное – получать результат”, – сказал Нефьодов.
Он добавил, что в организации работы таможни будет пользоваться не только новыми идеями, но и ранее полученным опытом.
“Нам очень редко надо выдумывать какой-то велосипед или какие-то уникальные, гениальные решения. Уже существует огромное количество планов по реформе таможни, составленных и предыдущим Министерством финансов под руководством Александра Данилюка, и под руководством нынешнего министра Маркаровой. Есть большой проект, который был разработан американской таможней и предложенный правительству Украины. Поэтому не стоит вопрос что-то придумать”, – добавил Нефьодов.
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