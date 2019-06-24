Маск сообщил, что он готов выйти на рынок Восточной Европы

Американский производитель Tesla готов выйти на рынок Восточной Европы уже в этом году.

Об этом в своем Twitter сообщил владелец компании Илон Маск.

Идет ли речь о старте официальных продаж Tesla, или разворачивании сети зарядных станций – неясно.

Поздно вечером 26 июня один из украинских пользователей разместил в сети Twitter сообщение, к которому прикрепил видеоролик. На нем группа владельцев Tesla на набережной Киева призывает главу американской компании установить в Украине брендовые зарядки SuperCharger.

И спустя несколько минут он получил ответ. «ОК», – лаконично ответил Маск.

В оборвавшуюся было беседу включился другой пользователь, отметивший, что было бы неплохо, если бы Tesla вышла на рынок Восточной Европы в 2020-м. На что Илон ответил: «Возможно, раньше».

Любопытно, что все остальные призывы пользователей о выходе на рынки других стран Маск проигнорировал.

Означает ли это, что Tesla всерьез готовится открыть представительство в Украине, или просто установит несколько зарядных станций в крупных городах – неясно. Однако Илон Маск не раздает пустых обещаний.