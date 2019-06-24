В ПриватБанке рассказали, сколько им обходятся судебные процессы

Судебные процессы, которые ПриватБанк ведет по всему миру, обходятся ему в около 10% от операционных расходов.
Об этом говорится в сообщении банка.
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“Всего два года назад ПриватБанк был самым убыточным в системе, а сегодня ПриватБанк – самый прибыльный украинский банк, который заработал в прошлом году 12,67 млрд грн прибыли и 90% от этой суммы перечислил государству в качестве дивидендов. Одна из наших стратегических задач – вернуть банку и украинскому народу 156 млрд грн, которые государство вложило в спасение банка”, – цитируется в сообщении председатель правления банка Петр Крумханзл.
“Для этого банк ведет судебные процессы по всему миру, стоимость которых составляет около 10% от операционных расходов банка. Это наши инвестиции, которые позволят компенсировать миллиарды долларов средств, выведенных из банка в его национализации”, – отметил он.
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