ПриватБанк перечислил 11,5 млрд грн дивидендов

ПриватБанк в полном объеме перечислил в государственный бюджет 11,5 млрд грн дивидендов, направленных на выплату акционеру банка — государству в лице Министерства финансов.

Как сообщила пресс-служба ПриватБанка, 26 июня банк перечислил второй транш в размере 7 млрд грн, первый транш дивидендов поступил в бюджет 10 июня.

Напомним, согласно утвержденной Наблюдательным советом и акционером банка Годовой отчетности за 2018 год, ПриватБанк направит на выплату дивидендов государству 11,5 млрд грн (90% чистой прибыли за 2018 год).