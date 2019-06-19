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ПриватБанк перечислил 11,5 млрд грн дивидендов

ПриватБанк перечислил 11,5 млрд грн дивидендов

ПриватБанк в полном объеме перечислил в государственный бюджет 11,5 млрд грн дивидендов, направленных на выплату акционеру банка — государству в лице Министерства финансов.

Как сообщила пресс-служба ПриватБанка, 26 июня банк перечислил второй транш в размере 7 млрд грн, первый транш дивидендов поступил в бюджет 10 июня.

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Напомним, согласно утвержденной Наблюдательным советом и акционером банка Годовой отчетности за 2018 год, ПриватБанк направит на выплату дивидендов государству 11,5 млрд грн (90% чистой прибыли за 2018 год).

По материалам Дело
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