ПриватБанк перечислил 11,5 млрд грн дивидендов

ПриватБанк в полном объеме перечислил в государственный бюджет 11,5 млрд грн дивидендов, направленных на выплату акционеру банка — государству в лице Министерства финансов.
Как сообщила пресс-служба ПриватБанка, 26 июня банк перечислил второй транш в размере 7 млрд грн, первый транш дивидендов поступил в бюджет 10 июня.
Напомним, согласно утвержденной Наблюдательным советом и акционером банка Годовой отчетности за 2018 год, ПриватБанк направит на выплату дивидендов государству 11,5 млрд грн (90% чистой прибыли за 2018 год).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стало известно, какую зарплату получил Зеленский за первый месяц президентстваВчера, 18:30 - 2201 12
Данилишин рассказал, как можно существенно увеличить ВВПВчера, 21:00 - 2569 10
Правительство вводит программу «Честная платежка»7 ч. назад - 2160 7
Сколько заплатим за проезд по первой платной дороге в Украине4 ч. назад - 2057 5
Основатель Viber готов помочь Украине создать "государство в смартфоне"7 ч. назад - 893 5
Эксперты рассказали о новшествах для желающих взять кредит10 ч. назад - 7965
Microsoft выпустила первую предварительную версию Windows Terminal для Windows 10Вчера, 22:00 - 4686
В WhatsApp появилось долгожданное обновление17 ч. назад - 4012
Ученые открыли невиданный ранее тип пластикового загрязнения20 ч. назад - 3337 2
Стало известно, кто возглавит украинскую таможню10 ч. назад - 2577 1
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G5 ч. назад - 70
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)Вчера, 10:10 - 2844
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службыПозавчера, 12:10 - 3259
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 22123 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4666 1