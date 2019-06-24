SkyUp больше не будет летать из Полтавы в Шарм-эль-Шейх

Авиакомпания SkyUp прекратила полеты из Полтавы из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы местного аэропорта.

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе авиаперевозчика.

Это стало одним из факторов прекращения чартерной полетной программы туроператора Join UP! из Полтавы.

“После первых рейсов из Полтавы техники компании обнаружили, что покрытие полосы негативно влияет на работу самолетов. В апреле SkyUp создала инспекционную комиссию, чтобы оценить его состояние. Оказалось, что оно не соответствует требованиям для эксплуатации судов, используемых SkyUp”, – рассказали в авиакомпании.

В ответе на запрос издания также говорится, что по результатам проверки компания направила официальное письмо руководству аэропорта, в котором сообщила, что прекращает рейсы из Полтавы.

Таким образом, авиаперевозчик опроверг утверждение директора аэропорта Полтава Владимира Окары, который местному изданию “Полтавщина” рассказал, что SkyUp завершила полетную программу из Полтавы из-за проблем с лицензией.

“SkyUp может возобновить полеты в аэропорт Полтава только после качественного ремонта покрытия и проведения повторной инспекционной комиссии, которая даст заключение, что полеты в аэропорт на Boeing 737-700 или Boeing 737-800 невозможны без вреда для самолетов. Однако на данный момент SkyUp не получил выводы из Полтавы по исправлению замечаний комиссии”, – добавили в компании.

После прекращения полетов SkyUp в Полтаву несколько недель рейсы по заказу Join UP! выполняли самолеты авиакомпаний-партнеров.