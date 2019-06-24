Каким будет новый бюджетный кроссовер Renault за 7600 долларов

Появилось первое фото очень интересного “следующего мирового бестселлера“ – Renault Triber 2020 модельного года. Об этом сообщает Автоцентр.

Машину построят на базе миниатюрного кроссовера Renault Kwid из Индии. И если Kwid стоит от 4700 долларов, то Triber уже обойдется в 7 600-11 000 долларов для индийского рынка. Renault Kwid wikipedia.org. Судя по фото, бюджетная машина выглядит, как кроссовер, хоть ранее заявлялось, что новинка будет минивэном. И, учитывая моду на кроссоверы, это неплохое решение.

Понятно, что авто не будет внедорожным – это исключительно авто для города. Количество мест – 7. О точных характеристиках пока неизвестно, но официальная презентация новинки будет совсем скоро, поэтому ждать осталось недолго.