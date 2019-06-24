0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Каким будет новый бюджетный кроссовер Renault за 7600 долларов

Каким будет новый бюджетный кроссовер Renault за 7600 долларов

Появилось первое фото очень интересного “следующего мирового бестселлера“ – Renault Triber 2020 модельного года. Об этом сообщает Автоцентр.

Машину построят на базе миниатюрного кроссовера Renault Kwid из Индии. И если Kwid стоит от 4700 долларов, то Triber уже обойдется в 7 600-11 000 долларов для индийского рынка. Renault Kwid wikipedia.org. Судя по фото, бюджетная машина выглядит, как кроссовер, хоть ранее заявлялось, что новинка будет минивэном. И, учитывая моду на кроссоверы, это неплохое решение.

Понятно, что авто не будет внедорожным – это исключительно авто для города. Количество мест – 7. О точных характеристиках пока неизвестно, но официальная презентация новинки будет совсем скоро, поэтому ждать осталось недолго.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.