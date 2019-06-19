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Нацкомиссия опровергла информацию об отмене ночного тарифа на электричество

Нацкомиссия опровергла информацию об отмене ночного тарифа на электричество

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей (населения), дифференцированные по периодам времени, продолжают действовать после 1 июля 2019 года.

Об этом говорится в сообщении на странице Нацкомиссии в фейсбуке.

Расчеты населения производятся по соответствующим тарифам и таким тарифным коэффициентам:

По двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:

  • 0,5 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов);

  • полный тариф в остальные часы суток.

По трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:

  • 1,5 тарифа в часы максимальной нагрузки энергосистемы (с 8 часов до 11 часов и с 20 часов до 22 часов);

  • полный тариф в полупиковый период (с 7 часов до 8 часов, с 11 часов до 20 часов, с 22 часов до 23 часов);
  • 0,4 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов).

Отпуск электрической энергии населению производится по тарифам, установленным постановлением НКРЭКУ от 26.02.2015.

Также там указано, что НКРЭКУ не принимала решений о признании утратившими силу постановления НКРЭКУ от 26.02.2015 № 220 и Порядка.

По материалам Finance.UA
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