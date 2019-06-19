Нацкомиссия опровергла информацию об отмене ночного тарифа на электричество

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей (населения), дифференцированные по периодам времени, продолжают действовать после 1 июля 2019 года.

Об этом говорится в сообщении на странице Нацкомиссии в фейсбуке.

Расчеты населения производятся по соответствующим тарифам и таким тарифным коэффициентам:

По двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:

0,5 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов);

полный тариф в остальные часы суток.

По трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:

1,5 тарифа в часы максимальной нагрузки энергосистемы (с 8 часов до 11 часов и с 20 часов до 22 часов);

полный тариф в полупиковый период (с 7 часов до 8 часов, с 11 часов до 20 часов, с 22 часов до 23 часов);

0,4 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23 часов до 7 часов).

Отпуск электрической энергии населению производится по тарифам, установленным постановлением НКРЭКУ от 26.02.2015.

Также там указано, что НКРЭКУ не принимала решений о признании утратившими силу постановления НКРЭКУ от 26.02.2015 № 220 и Порядка.