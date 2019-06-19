Нацкомиссия опровергла информацию об отмене ночного тарифа на электричество

Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей (населения), дифференцированные по периодам времени, продолжают действовать после 1 июля 2019 года.
Об этом говорится в сообщении на странице Нацкомиссии в фейсбуке.
Расчеты населения производятся по соответствующим тарифам и таким тарифным коэффициентам:
По двухзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:
По трехзонным тарифам, дифференцированным по периодам времени:
Отпуск электрической энергии населению производится по тарифам, установленным постановлением НКРЭКУ от 26.02.2015.
Также там указано, что НКРЭКУ не принимала решений о признании утратившими силу постановления НКРЭКУ от 26.02.2015 № 220 и Порядка.
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