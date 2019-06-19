Правительство уменьшило объем госзаказа на подготовку специалистов в 2019 году

Правительство утвердило объем госзаказа на подготовку специалистов в 2019 году, несколько уменьшив показатели по сравнению с 2018 годом.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Согласно проекту постановления, объемы государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2019 году, а также проектные объемы государственного заказа на 2020 и 2021 годы.

Как сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, общий объем подготовки специалистов в 2019 году предусмотрен в количестве 182 567 человек, в том числе по дневной форме обучения – 161 794 человека, что меньше утвержденных в 2018 году показателей на 1,3% и 2,3% соответственно.

В частности, согласно решению правительства, объем по госзаказу составит: для категории “младший специалист” – 36 732 человека, в том числе по дневной форме обучения – 33 718 человек, что по сравнению с прошлым годом увеличено на 2,5%, для категории “бакалавр” – 79 854 человека, в том числе по дневной форме обучения – 72 602 человека, что по сравнению с прошлым годом увеличено на 2,9%.

Для “магистров на основе образовательно-квалификационного уровня бакалавра” – 55 379 человек, в том числе по дневной форме обучения – 45 654 человека, что по сравнению с прошлым годом уменьшено на 10,4%.

Проектные показатели государственного заказа на подготовку научных и научно-педагогических кадров составят: в аспирантуру – 4346 человек, что меньше по сравнению с 2018 годом на 1,2%, в докторантуру – 459 человек, что меньше по сравнению с 2018 годом на 4%.

Прием учащихся на обучение по рабочим специальностям по государственному заказу в 2019 году предусмотрен в объеме 18 879 человек. В 2019 году предусмотрено повышение квалификации и прохождение переподготовки, специальной подготовки и специализации для 179 763 человек.

Проектные показатели подготовки специалистов, научных и научно-педагогических кадров в 2020 году – 241 000 человек (из них на дневной форме обучения – 222 000 человек); в 2021 – 312 500 человек (из них на дневной форме обучения – 298 000 человек).

Сводный объем финансирования государственного заказа на подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих кадров, повышение квалификации и переподготовку кадров в 2019 году составляет около 34,6 млрд грн, из них на подготовку специалистов, научно-педагогических кадров – почти 32,3 млрд грн; на подготовку рабочих кадров – почти 496,9 млн грн; повышение квалификации и переподготовку кадров (последипломное образование) – почти 1,8 млрд грн.