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Кабмин определил зарплаты для работников Офиса президента

Кабмин определил зарплаты для работников Офиса президента

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании решил, что численность сотрудников по вопросам реформ в директоратах Офиса президента Украины не может превышать 250 человек.

Кроме того, Кабмин определил заработную плату в Офисе президента для топ-чиновников на том же уровне, что была в АП.

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Должностной оклад руководителя Офиса составит 18 тыс. грн, первого заместителя руководителя – 16 тыс. грн. и заместителей руководителей – 15 тыс. грн.

Для руководителя аппарата Офиса президента установлена стимулирующая выплата в размере 40,5 тыс. грн.

По материалам УНН
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