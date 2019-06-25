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В Евросоюзе зафиксировали минимальную безработицу за 10 лет

В Евросоюзе зафиксировали минимальную безработицу за 10 лет

Безработица в Евросоюзе достигла самого низкого уровня за 10 лет — 6,8%. Больше всего безработных было в 2013 году — почти 11% экономически активных европейцев.

Об этом сообщает “Европульс”.

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Самый низкий уровень безработицы оказался в Чехии (2,1%), следом идут Германия (3,2%) и Нидерланды (3,3%).

Больше всего безработных осталось в Греции — 18,5%. Впрочем, это на 9% меньше, чем в 2013 году (27,5%), когда уровень безработицы в Греции был самый высокий за последние 10 лет.

При этом именно в Греции безработица сокращается быстрее, чем в других странах ЕС. Например, за последний год она снизилась на 2%. Следом за Грецией идут Испания (13,8%) и Италия (10,2%).

Молодежная безработица тоже снизилась. В среднем в ЕС она составляет 14,2%; это на 4,5% ниже, чем в 2016 году.

По материалам Дело
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