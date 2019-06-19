Юрист рассказал, когда водителю грозит штраф за тонированные стекла

Патрульный может наложить штраф за чрезмерное тонирование стекла на автомобиле только после проверки процента светопропускания специальным прибором – тауметром.

Об этом говорится в сообщении “Дорожного Адвоката” в Facebook.

“В соответствии с Правилами дорожного движения запрещается эксплуатация автомобиля при нанесении на стекло покрытия, которое ограничивает обзорность с места водителя и ухудшает прозрачность стекла”, – говорится в сообщении.

Какой штраф предусмотрен за нарушение требований:

в первый раз штраф предусматривается в размере 340 грн.

при повторном нарушении в течение года могут лишить права управления от 3-х до 6-ти месяцев.

при наложении штрафа определить процент светопропускания работник полиции должен не «на глаз», а специальным прибором – тауметром.

Правилами предусмотрены исключения:

допускается тонирование со светопропусканием для ветрового стекла не ниже 75% и для других не ниже 70%.

Зеркальное тонирование запрещено в любом случае.

Если инспектор не провел соответствующих измерений светопропускания специальными приборами, то такой штраф за управление автомобилем с тонированными стеклами является незаконным.