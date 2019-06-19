Юрист рассказал, когда водителю грозит штраф за тонированные стекла

Патрульный может наложить штраф за чрезмерное тонирование стекла на автомобиле только после проверки процента светопропускания специальным прибором – тауметром.
Об этом говорится в сообщении “Дорожного Адвоката” в Facebook.
“В соответствии с Правилами дорожного движения запрещается эксплуатация автомобиля при нанесении на стекло покрытия, которое ограничивает обзорность с места водителя и ухудшает прозрачность стекла”, – говорится в сообщении.
Какой штраф предусмотрен за нарушение требований:
Правилами предусмотрены исключения:
Зеркальное тонирование запрещено в любом случае.
Если инспектор не провел соответствующих измерений светопропускания специальными приборами, то такой штраф за управление автомобилем с тонированными стеклами является незаконным.
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