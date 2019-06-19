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Юрист рассказал, когда водителю грозит штраф за тонированные стекла

Юрист рассказал, когда водителю грозит штраф за тонированные стекла

Патрульный может наложить штраф за чрезмерное тонирование стекла на автомобиле только после проверки процента светопропускания специальным прибором – тауметром.

Об этом говорится в сообщении “Дорожного Адвоката” в Facebook.

“В соответствии с Правилами дорожного движения запрещается эксплуатация автомобиля при нанесении на стекло покрытия, которое ограничивает обзорность с места водителя и ухудшает прозрачность стекла”, – говорится в сообщении.

Какой штраф предусмотрен за нарушение требований:

  • в первый раз штраф предусматривается в размере 340 грн.
  • при повторном нарушении в течение года могут лишить права управления от 3-х до 6-ти месяцев.
  • при наложении штрафа определить процент светопропускания работник полиции должен не «на глаз», а специальным прибором – тауметром.

Правилами предусмотрены исключения:

  • допускается тонирование со светопропусканием для ветрового стекла не ниже 75% и для других не ниже 70%.

Зеркальное тонирование запрещено в любом случае.

Если инспектор не провел соответствующих измерений светопропускания специальными приборами, то такой штраф за управление автомобилем с тонированными стеклами является незаконным.

По материалам Finance.UA
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