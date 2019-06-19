Украинский стартап по разминированию получил грант на полмиллиона

Система Minect.ai работает с потоками визуальных данных, полученных с различных носителей, таких как дроны, работы и даже смартфоны, пишет сайт e-news.com.ua.

Первая в мире система распознавания мин и снарядов на базе искусственного интеллекта получила государственный грант. Об этом говорится в сообщении стартапа.

Система для разминирования территорий Minect.ai, созданная украинскими разработчиками, получила государственный грант от Фонда поддержки изобретений Минэкономразвития.

Minect.ai — автоматическая система на основе искусственного интеллекта, которая способна распознавать мины и другие снаряды, мгновенно выводить характеристики и рекомендации к действиям.

Проект разрабатывался с учетом ситуации на Донбассе. Его цель — автоматизация и безопасность действий по разминированию территорий.

По результатам конкурсного отбора система Minect.ai вошла в число победителей и получила грант в размере 500 тыс. грн. на продолжение разработки и совершенствования системы.

Система Minect.ai работает с потоками визуальных данных, полученных с различных носителей, таких как дроны, роботы и даже смартфоны. Она способна обрабатывать снимки с радиолокаторов и тепловизоров, анализировать и создавать интерактивную карту локаций мин вместе с их характеристиками.