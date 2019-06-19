0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 65 0

Рева сообщил, пересчитают ли пенсии госслужащим

Рева сообщил, пересчитают ли пенсии госслужащим

Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что размеры пенсий государственным служащим не будут пересматривать. Причину этому он назвал отмену нормы закона о специальных пенсиях в 2015 году.

“Пенсии в Украине назначаются в соответствии с единым законом “Об общеобязательном пенсионном страховании”. Около 85% бывших госслужащих уже получают не специальную, а пенсию на общих основаниях, которая в дальнейшем будет индексироваться.

В случае, если ранее назначенная пенсия по нормам закона “О государственной службе” будет меньше, чем пенсия в соответствии с нормами общего закона, то люди могут перейти на эту пенсию. Она будет индексироваться в соответствии с общими нормами.

Справка Finance.ua

  • С 1 июля повысится пенсия. Категории пенсионеров, подпадающие под повышение: женщины, имеющие стаж более 30 лет, мужчины со стажем более 35 лет.
  • В Украине зарегистрировано более 11 млн пенсионеров.
  • Средний размер выплаты после перерасчета составил более 3 тыс. гривен.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.