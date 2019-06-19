Рева сообщил, пересчитают ли пенсии госслужащим

Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что размеры пенсий государственным служащим не будут пересматривать. Причину этому он назвал отмену нормы закона о специальных пенсиях в 2015 году.

“Пенсии в Украине назначаются в соответствии с единым законом “Об общеобязательном пенсионном страховании”. Около 85% бывших госслужащих уже получают не специальную, а пенсию на общих основаниях, которая в дальнейшем будет индексироваться.

В случае, если ранее назначенная пенсия по нормам закона “О государственной службе” будет меньше, чем пенсия в соответствии с нормами общего закона, то люди могут перейти на эту пенсию. Она будет индексироваться в соответствии с общими нормами.

Справка Finance.ua

С 1 июля повысится пенсия. Категории пенсионеров, подпадающие под повышение: женщины, имеющие стаж более 30 лет, мужчины со стажем более 35 лет.

В Украине зарегистрировано более 11 млн пенсионеров.