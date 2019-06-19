Рева сообщил, пересчитают ли пенсии госслужащим

Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что размеры пенсий государственным служащим не будут пересматривать. Причину этому он назвал отмену нормы закона о специальных пенсиях в 2015 году.
“Пенсии в Украине назначаются в соответствии с единым законом “Об общеобязательном пенсионном страховании”. Около 85% бывших госслужащих уже получают не специальную, а пенсию на общих основаниях, которая в дальнейшем будет индексироваться.
В случае, если ранее назначенная пенсия по нормам закона “О государственной службе” будет меньше, чем пенсия в соответствии с нормами общего закона, то люди могут перейти на эту пенсию. Она будет индексироваться в соответствии с общими нормами.
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