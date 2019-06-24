SWIFT разрешит блокчейн-платформам осуществлять мгновенные платежи

Международная межбанковская система SWIFT сделает доступными GPI-платежи для торговых площадок на базе технологии распределенного реестра, что позволит им решить проблемы с платежами и автоматизировать соединение с банковской системой, говорится в отчете.

Платформа Global Payments Innovation (GPI) реализует определенную бизнес-логику поверх существующей инфраструктуры SWIFT для ускорения транзакций и повышения их прозрачности.

Согласно отчету, 55% всех трансграничных платежей по SWIFT осуществляются с применением GPI, а это порядка $40 трлн. Конечные пользователи по большей части получают средства в течение нескольких минут, но некоторые могут задерживаться вплоть до 24 часов. Представители SWIFT убеждены, что вскоре все такие платежи будут проходить по GPI.

Примечательно, что совместный пилотный проект SWIFT и консорциума R3, по итогам которого в частности был составлен отчет, предполагал соединение шлюза GPI Link с блокчейн-платформой Corda для мониторинга платежных потоков, поддержки API и стандартов SWIFT/ISO.