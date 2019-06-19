Минфин привлек в бюджет 7,5 миллиарда от продажи облигаций

Министерство финансов Украины 25 июня 2019 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 7,5 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте министерства.
«По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа, в государственный бюджет привлечено 7 537 260 835,92 грн (по официальному курсу НБУ)», – говорится в сообщении.
Отмечается, что было удовлетворено 92 заявки на приобретение ОВГЗ из 122 выставленных.
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