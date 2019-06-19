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В Нидерландах представили электромобиль на солнечных батареях

В Нидерландах представили электромобиль на солнечных батареях

Нидерландская компания Lightyear представила электромобиль на солнечных батареях с рекордным запасом хода.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании, передает Сегодня.

“Lightyear One позволяет путешествовать на расстояния в 725 км при относительно небольшом размере аккумулятора”, — заявил генеральный директор компании Лекс Хуфслот агентству Бельга в ходе презентации, которая прошла в городе Катвейк на юго-западе Нидерландов.

Кроме того, автомобиль может подключаться к обычной розетке на 230 вольт. По словам разработчиков, если оставить машину заряжаться в таком режиме на ночь, то запас хода составит 400 км при отсутствии солнца.

Общая площадь солнечных батарей, установленных на крыше и капоте машины, составляет 5 кв. м. Автомобиль оснащен полным приводом и разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд. Дизайн машины был разработан бельгийцем Лои Вермеерсом.

Предварительный заказ уже сделали около 100 человек. Стоимость одного электромобиля в этом случае составит 119 тыс. евро. Поставка первых 500 машин запланирована на 2021 год. Lightyear планирует в будущем снижать цены на свою продукцию.

“Наша цель — сделать экологичный транспорт доступным для всех”, — объяснил Хуфслот.

После запуска в серию Lightyear One побьет рекорд дальности поездки на электромобиле, который в настоящее время составляет 595 км и принадлежит Tesla Model S.

По материалам Сегодня
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