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Кабмин готовит постановление об отмене единой тарифной сетки по оплате труда учителей

Кабмин готовит постановление об отмене единой тарифной сетки по оплате труда учителей

Кабмин готовит постановление об отмене единой тарифной сетки по оплате труда учителей, которая должна выровнять дисбаланс в зарплате разных категорий педагогов.

Об этом сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

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“Мы считаем, что это должно быть частью бюджетной политики, и ввести эту реформу можно только вместе с бюджетным пакетом 2020 года. Конечно, эта реформа требует дополнительных расходов из бюджета, дополнительных инвестиций …Мы сейчас прорабатываем эти документы. И что очень важно, что в этом постановлении Кабмина, которое соответственно направлено ​​на 2020 год, эти средства должны быть защищены в бюджетном законодательстве, мы также показали план в соответствии с положениями закона об образовании. … Мы в этом постановлении выписываем календарный план, как каждый год до 2023 года будет расти заработная плата педагогов, для того чтобы выполнить положения об образовании”, – сказала Гриневич.

Она напомнила, что в законе об образовании сказано, что заработная плата учителя должна быть на уровне трех минимальных заработных плат, а в переходных положениях закона зафиксировано, что в 2023 году самый маленький должностной оклад педагогов должен составлять не менее четырех минимальных прожиточных минимумов.

Гриневич отметила, что на сегодня молодой учитель получает около 6 тыс. грн, педагог со стажем и квалификационным уровнем получает за ту же работу 10-12 тысяч гривен. Реформа оплаты труда учителей, которая предусматривает отход от единой тарифной сетки, должна выровнять этот дисбаланс, что, по мнению министра, должно привлечь специалистов в школы. По ее словам, заработная плата учителей должна быть на уровне заработка среднего класса.

По материалам УКРИНФОРМ
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