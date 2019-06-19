Кабмин готовит постановление об отмене единой тарифной сетки по оплате труда учителей, которая должна выровнять дисбаланс в зарплате разных категорий педагогов.
Об этом сказала министр образования и науки Лилия Гриневич.
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“Мы считаем, что это должно быть частью бюджетной политики, и ввести эту реформу можно только вместе с бюджетным пакетом 2020 года. Конечно, эта реформа требует дополнительных расходов из бюджета, дополнительных инвестиций …Мы сейчас прорабатываем эти документы. И что очень важно, что в этом постановлении Кабмина, которое соответственно направлено на 2020 год, эти средства должны быть защищены в бюджетном законодательстве, мы также показали план в соответствии с положениями закона об образовании. … Мы в этом постановлении выписываем календарный план, как каждый год до 2023 года будет расти заработная плата педагогов, для того чтобы выполнить положения об образовании”, – сказала Гриневич.
Она напомнила, что в законе об образовании сказано, что заработная плата учителя должна быть на уровне трех минимальных заработных плат, а в переходных положениях закона зафиксировано, что в 2023 году самый маленький должностной оклад педагогов должен составлять не менее четырех минимальных прожиточных минимумов.
Гриневич отметила, что на сегодня молодой учитель получает около 6 тыс. грн, педагог со стажем и квалификационным уровнем получает за ту же работу 10-12 тысяч гривен. Реформа оплаты труда учителей, которая предусматривает отход от единой тарифной сетки, должна выровнять этот дисбаланс, что, по мнению министра, должно привлечь специалистов в школы. По ее словам, заработная плата учителей должна быть на уровне заработка среднего класса.
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