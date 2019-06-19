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Хакеры взломали телекоммуникационные системы в 30 странах - Cybereason

Хакеры взломали телекоммуникационные системы в 30 странах - Cybereason

Американо-израильское предприятие из сферы безопасности Cybereason утверждает, что хакеры, координированные Китаем, совершили нападение на системы телекоммуникационных компаний более чем в 30-ти странах.

Об этом сообщается на сайте Cybereason.

“В результате взлома телекоммуникационных систем похищены большие объемы частных данных, а также информация компаний”, – говорится в сообщении.

В то же время названия компаний, а также страны, в которых они подверглись хакерскому нападению, не называются.

В Cybereason сообщают, что хакеры разворачивали доступ к системам еще с 2017 года и осуществляли его в течение 2018. Активная же деятельность по нелегальному доступу к телекоммуникационным системам была замечена в этом году.

“Уровень комплексности свидетельствует о том, что это не криминальная группировка”, – подчеркнул руководитель Cybereason Лиор Див.

По его словам, такого объема взлом мог координироваться только правительством какой-либо страны, а использованные программы с высокой степенью вероятности показали, что атака была осуществлена ​​из Китая.

“Средства и приемы, используемые при этих атаках, согласуются с несколькими китайскими субъектами угрозы, в частности с угрозой, которая, как считается, действует от имени китайского министерства государственной безопасности”, – отмечается в блоге Cybereason.

По данным безопасности предприятия, целью хакерского нападения является получение информации об отдельных чиновниках, политиках, работниках силовых органов. В частности, хакеры обеспечили доступ к каждому пользователю и его паролю, благодаря чему получили, в частности, номера счетов и данные о телефонных соединениях.

Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.

Как известно, в мае президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в сфере телекоммуникаций и запрете на использование американскими компаниями телекоммуникационного оборудования, которое производят фирмы, представляющие угрозу “национальной безопасности, внешней политике и экономике”. Этот документ подготовил почву для полного отказа США от деловых контактов с китайским телекоммуникационным концерном Huawei, который подозревают в шпионаже в пользу правительства Китая.

По материалам Deutsche Welle
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