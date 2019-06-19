Хакеры взломали телекоммуникационные системы в 30 странах - Cybereason

Американо-израильское предприятие из сферы безопасности Cybereason утверждает, что хакеры, координированные Китаем, совершили нападение на системы телекоммуникационных компаний более чем в 30-ти странах.
Об этом сообщается на сайте Cybereason.
“В результате взлома телекоммуникационных систем похищены большие объемы частных данных, а также информация компаний”, – говорится в сообщении.
В то же время названия компаний, а также страны, в которых они подверглись хакерскому нападению, не называются.
В Cybereason сообщают, что хакеры разворачивали доступ к системам еще с 2017 года и осуществляли его в течение 2018. Активная же деятельность по нелегальному доступу к телекоммуникационным системам была замечена в этом году.
“Уровень комплексности свидетельствует о том, что это не криминальная группировка”, – подчеркнул руководитель Cybereason Лиор Див.
По его словам, такого объема взлом мог координироваться только правительством какой-либо страны, а использованные программы с высокой степенью вероятности показали, что атака была осуществлена из Китая.
“Средства и приемы, используемые при этих атаках, согласуются с несколькими китайскими субъектами угрозы, в частности с угрозой, которая, как считается, действует от имени китайского министерства государственной безопасности”, – отмечается в блоге Cybereason.
По данным безопасности предприятия, целью хакерского нападения является получение информации об отдельных чиновниках, политиках, работниках силовых органов. В частности, хакеры обеспечили доступ к каждому пользователю и его паролю, благодаря чему получили, в частности, номера счетов и данные о телефонных соединениях.
Впрочем, официального подтверждения этой информации пока нет.
Как известно, в мае президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в сфере телекоммуникаций и запрете на использование американскими компаниями телекоммуникационного оборудования, которое производят фирмы, представляющие угрозу “национальной безопасности, внешней политике и экономике”. Этот документ подготовил почву для полного отказа США от деловых контактов с китайским телекоммуникационным концерном Huawei, который подозревают в шпионаже в пользу правительства Китая.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появится банкнота 1000 гривен (фото)Вчера, 12:50 - 7120 30
Регулятор планирует снизить «зеленый» тариф для домашних СЭС, расположенных на крышах, втроеВчера, 14:39 - 2739 18
Данилишин рассказал, как можно существенно увеличить ВВПВчера, 21:00 - 1768 7
Стало известно, какую зарплату получил Зеленский за первый месяц президентстваВчера, 18:30 - 1161 4
Гройсман сообщил, что отпугивает инвесторов в УкраинеВчера, 13:21 - 754 4
В Украине появится банкнота 1000 гривен (фото)Вчера, 12:50 - 7120 30
Регулятор планирует снизить «зеленый» тариф для домашних СЭС, расположенных на крышах, втроеВчера, 14:39 - 2739 18
Microsoft выпустила первую предварительную версию Windows Terminal для Windows 10Вчера, 22:00 - 2562
Ученые открыли невиданный ранее тип пластикового загрязнения11 ч. назад - 2313
В Нацбанке оценили риск инфляции из-за купюр в 1000 гривенВчера, 17:05 - 2301 1
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)Вчера, 10:10 - 1693
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службыПозавчера, 12:10 - 3097
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 21968 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4569 1
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1747 2