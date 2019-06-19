Меньше монет и банкнот: на что повлияют "денежные" нововведения

Оптимизировать банкното-монетный ряд планируют таким образом, чтобы осталось шесть номиналов монет (10, 50 коп, 1, 2, 5, 10 грн) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500, 1000 грн). То есть номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12, что в целом соответствует реалиям ведущих мировых стран, отмечают в НБУ.

По словам экономиста Бориса Кушнирука, страх украинцев в некоторой степени обоснован. Правда, до миллионов в кошельках, как это было в 90-е годы, дело все же не дойдет.

“Я понимаю логику выведения монет с оборота, учитывая затраты на их изготовление и их ценность для населения. Хотя, по классике, это неизбежно приводит к тому, что цены движутся в сторону повышения. Никто в сторону уменьшения не будет определять цену товара, а будут в сторону повышения”, – отметил Кушнирук.

Он привел в пример США, где монета номиналом в 1 цент (пенни) до сих пор является средством платежа.

“В тех же США остаются пени в обороте, несмотря на то, что для США это выглядит смешно. Они удерживают ценовые показатели в пределах, в том числе, и расчетов в пени”, – сказал Кушнирук.

Введение купюры номиналом 1000 гривен, которое НБУ обосновал, в том числе, ростом средней зарплаты, создает риски увеличения объемов нелегальных расчетов, говорит эксперт.

“Бабушке, получающей пенсию в 3000 грн, три 1000-гривневые купюры не нужны. И большинству рядовых граждан тоже. Они становятся выгодными для людей, которые, во-первых, прячут свои реальное состояние, реальные доходы и рассчитываются наличными, или для тех, кто рассчитываются купюрами большого номинала в неофициальном режиме”, – отметил Кушнирук.

Справка Finance.ua

С 25 октября 2019 года в Украине в наличном обращении появится банкнота нового высокого номинала – 1000 гривен.