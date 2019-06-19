Индия хочет переманить к себе китайские компании на фоне торговой войны КНР и США

Индийские власти рассматривают возможность предоставления льгот тем китайским компаниям, которые решат перевести свой бизнес в Индию.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Власти страны хотят получить выгоду от торговой войны между США и Китаем, переманив компании, которые захотят уклониться от штрафных импортных пошлин, введенных американским правительством.
Так, например, Вьетнам и Малайзия уже предложили китайским компаниям сниженное налогообложение или временное освобождение от уплаты налогов.
Власти Индии не хотят оставаться в стороне и упускать возможность извлечь выгоду из сложившейся ситуации, рассказывают источники агентства. Согласно документам Министерства торговли, которые оказались в распоряжении Bloomberg, Индия может предоставить льготы для производителей электроники, бытовой техники, электромобилей, обуви и игрушек.
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