В Украине продолжают дорожать социальные продукты: как изменились цены за год

В Украине продолжают дорожать социальные продукты.
Так, за год мука выросла в цене на 14,3% – до 14,1 грн/кг. На 6,4% подорожала вареная колбаса – 184,3 грн/кг, сообщает Инфляционный барометр.
На 25 июня макароны стоят 42,5 грн/кг. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году цена выросла на 9,7%. Масло подорожало на 29,6% – до 209,5 грн/кг. За этот период молоко прибавило 5,9%. Продают по 23,4 грн/л. Сыр мягкий вырос в цене на 17,5% – до 133,5 грн/кг.
Cало и свинина подорожали на 16,9% и 15,3% соответственно.
В то же время на 2,08% подешевела гречка – до 21,6 грн/кг. Упала в цене на 3,9% курятина. Килограмм стоит 91,9 грн. Морковь продают по 16,3 грн/кг. Это на 41,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Масло подешевело на 2,5% – до 35,8 грн/л.
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