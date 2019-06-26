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Производители с 6 августа будут указывать на упаковках продуктов содержание аллергенов

Производители с 6 августа будут указывать на упаковках продуктов содержание аллергенов

С 6 августа в Украине вступит в силу закон о маркировке пищевых продуктов, который, в частности, обяжет производителей указывать на упаковке содержание аллергенов.

Об этом сообщила эксперт проекта “Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине” Галина Котик.

Закон вводит ряд новшеств, которые помогут потребителям сделать осознанный выбор. То есть установлены четкие требования к шрифту, который должен быть на упаковке, установлены четкие требования к тому, что должны указываться аллергены – они должны быть выделены соответствующим цветом. Отмечается на упаковке, было ли мясо заморожено, или разморожено. Закон вступает в силу 6 августа 2019 года”, – отметила Котик.

По ее словам, закон предусматривает определенные переходные периоды для отдельных положений, поэтому украинское законодательство постепенно будет переходить к европейским стандартам.

При этом она добавила, что таким образом и потребители получат больше защищенности, и операторы рынка получат прозрачные правила.

По материалам УНН
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