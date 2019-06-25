Создатель USB объяснил, почему флешку почти невозможно вставить правильно с первого раза

Один из создателей USB-интерфейса Аджей Бхатт объяснил, почему устройства с таким разъемом “невозможно” с первого раза правильно подключить, и почему никто не исправил эту проблему.

Об этом он рассказал в интервью NPR.

Бхатт был одним из членов команды разработчиков Intel, которая в середине 90-х придумала USB (сокращенно от Universal Serial Bus – универсальная последовательная шина).

В интервью Бхатт признал, что главная проблема с разъемом – отсутствие оборотности, то есть штекер в разъем можно вставить только одной стороной.

Инженер объяснил, что попытка сделать разъем “оборотным” увеличила бы стоимость производства вдвое – понадобилось бы большее количество проводов и электронных схем.

Команда разработчиков пошла на компромисс и сошлась на том, что интерфейс будет прямоугольным, а вероятность вставить в него штекер правильно будет 50/50.

Специалисты рассматривали возможность сделать интерфейс круглым, но тогда вероятность подсоединить штекер в гнездо неправильно была бы еще выше.

“Глядя назад, конечно, я понимаю, что использование (USB – ред.) оказалось не таким простым, как должно было быть”, – сказал Бхатти, уточняя, что решение, которое выбрали разработчики (более низкая стоимость против удобства), все-таки было верным.

Об этом говорит тот факт, что после появления разъема в 1998 году, его стали использовать подавляющее большинство разработчиков компьютерного “железа”.

В 2014 году появился интерфейс USB Type-C, в котором оборотность предусмотрели.