Создатель USB объяснил, почему флешку почти невозможно вставить правильно с первого раза

Один из создателей USB-интерфейса Аджей Бхатт объяснил, почему устройства с таким разъемом “невозможно” с первого раза правильно подключить, и почему никто не исправил эту проблему.
Об этом он рассказал в интервью NPR.
Бхатт был одним из членов команды разработчиков Intel, которая в середине 90-х придумала USB (сокращенно от Universal Serial Bus – универсальная последовательная шина).
В интервью Бхатт признал, что главная проблема с разъемом – отсутствие оборотности, то есть штекер в разъем можно вставить только одной стороной.
Инженер объяснил, что попытка сделать разъем “оборотным” увеличила бы стоимость производства вдвое – понадобилось бы большее количество проводов и электронных схем.
Команда разработчиков пошла на компромисс и сошлась на том, что интерфейс будет прямоугольным, а вероятность вставить в него штекер правильно будет 50/50.
Специалисты рассматривали возможность сделать интерфейс круглым, но тогда вероятность подсоединить штекер в гнездо неправильно была бы еще выше.
“Глядя назад, конечно, я понимаю, что использование (USB – ред.) оказалось не таким простым, как должно было быть”, – сказал Бхатти, уточняя, что решение, которое выбрали разработчики (более низкая стоимость против удобства), все-таки было верным.
Об этом говорит тот факт, что после появления разъема в 1998 году, его стали использовать подавляющее большинство разработчиков компьютерного “железа”.
В 2014 году появился интерфейс USB Type-C, в котором оборотность предусмотрели.
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