0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

Слово «Bitcoin» в Google стали искать чаще из-за криптовалюты Libra

Слово «Bitcoin» в Google стали искать чаще из-за криптовалюты Libra

18 июня был представлен Whitepaper новой криптовалюты от Facebook и еще 26 других крупных компаний. Эта монета вызвала огромный ажиотаж в медийном пространстве.

Согласно данным из Google Trends, это событие вызвало хайп не только вокруг самой криптовалюты Libra, но и существенно повысило интерес к Bitcoin.

Читайте также: Компания Facebook представила собственную криптовалюту

Повышенная заинтересованность пользователей к монете Libra практически сразу же пошла на спад, тогда как количество запросов, связанных со словом «Bitcoin», продолжило восходящее движение. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что презентация монеты Facebook заставила многих людей вообще вспомнить о таком явлении как криптовалюты.

По материалам Forklog
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.