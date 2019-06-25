Слово «Bitcoin» в Google стали искать чаще из-за криптовалюты Libra

18 июня был представлен Whitepaper новой криптовалюты от Facebook и еще 26 других крупных компаний. Эта монета вызвала огромный ажиотаж в медийном пространстве.
Согласно данным из Google Trends, это событие вызвало хайп не только вокруг самой криптовалюты Libra, но и существенно повысило интерес к Bitcoin.
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Повышенная заинтересованность пользователей к монете Libra практически сразу же пошла на спад, тогда как количество запросов, связанных со словом «Bitcoin», продолжило восходящее движение. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что презентация монеты Facebook заставила многих людей вообще вспомнить о таком явлении как криптовалюты.
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