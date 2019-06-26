Плюсы и минусы семи электромобилей, лучших в своем сегменте

Главный недостаток электрокаров – слишком высокая цена по сравнению с аналогичными моделями с ДВС. Также практически во всех странах ещё плохо развита инфраструктура: не хватает зарядных станций.

Но у электромобилей есть и несколько преимуществ. Они не загрязняют атмосферу, их дешевле эксплуатировать благодаря тому, что электроэнергия более доступная, чем бензин и дизель. Они имеют хорошие динамические характеристики. К тому же их инфраструктура постоянно улучшается, а через несколько лет они сравняются, согласно прогнозу экспертов, по цене с машинами с ДВС.

1. Tesla Model S 70

Tesla Model S появилась пять лет назад. Она стоит от 32 000 долларов на вторичном рынке. На одной подзарядке батареи этот электрокар проезжает 400 км, что очень даже неплохо, но со временем емкость ее теряется и приходится все чаще искать зарядные станции. В Украине их пока нет и приходится довольствоваться скоростными зарядками или подключать машину к розетке на более длительное время.

Недостатки ее только в том, что все запасные части приходится заказывать и ждать достаточно долго. Ремонт вылазит в копейку, причем ходовке тоже стоит уделять внимание. Она не приспособлена к нашим дорогам.

2. Tesla Model 3

Электрический люксовый седан Tesla Model 3 выпускают с 2016 года. В базовой комплектации он стоит 50 000 долларов, но вскоре появится и базовая модификация за 35 тысяч с запасом хода в 350 км. Топовая версия имеет запас хода в 500 км.

Пока Tesla Model 3 редкость в наших краях, но многие уже с нетерпением ее ждут. Недостатки пока не выявлены и скорей всего будут заключаться только в том, что прохожие будут сворачивать шеи, глядя ей вслед.

3. Chevrolet Bolt EV

Субкомпактный электрический хэтчбек Chevrolet Bolt EV оснащается электромотором на 200 л.с. и 361 Нм крутящего момента, и литий-ионной батареей на 60 кВт-ч. Запас хода – 383 км. Разгон до 100 км/ч занимает менее 7 секунд при максимальной скорости 146 км/ч.

Недостаток его только в том, что официально на нашем рынке не продается, а подержанные из Америки вполне могут быть хорошо потрепанными. И стоит внимательно относиться к аккумулятору, который быстро теряет свою емкость.

4. Hyundai Ionic Electric

Первое поколение Hyundai Ionic Electric появилось всего пару лет назад. На вторичке в хорошем состоянии его можно купить по цене до 30 000 долларов. Это городской электрокар, так как запас хода у него составляет 200 км. Для поездок по городу этого вполне достаточно. В топовых комплектациях есть несколько активных систем безопасности.

Машина радует многих автомобилистов, сделавших в свое время выбор в пользу электрокара. Недостаток ее в скромном запасе хода и длительной зарядке от обычной розетки. Это житель исключительно городских джунглей.

5. Nissan Leaf

Автолюбителям сейчас предлагают Nissan Leaf второго поколения. На вторичке уже есть и модели второго поколения. До сих пор это самый продаваемый электрокар в мире. Модель 2012 года можно купить примерно за 15 000 долларов, а модель 2018 года – примерно за 30 000 долларов.

Недостатки Leaf вполне видны сразу, но главным считается его популярность в такси. И в продаже на вторичном рынке редко можно встретить действительно достойное состояние.