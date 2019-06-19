Стало известно, какую зарплату получил Зеленский за первый месяц президентства

Президенту Украины Владимиру Зеленскому за первый месяц работы на посту главы государства начислен должностной оклад в размере 12 727 грн. Каких-либо надбавок и премий Зеленский не получил. После вычета налогов в сумме 2481,82 грн он получил на руки чуть больше 10 тыс. грн.
Об этом сообщили в Администрации Президента в ответ на запрос издания “Фактор”.
Читайте также: Некоторым чиновникам повысили зарплаты
Отмечается, что на момент составления документа зарплата Зеленского была депонирована – то есть передана на хранение.
Таким образом, свое вознаграждение за работу Зеленский еще не забрал. Документ подписал руководитель Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации АПУ С.Кондзеля.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появится банкнота 1000 гривен (фото)6 ч. назад - 4704 17
Ряду чиновников повысили зарплатыВчера, 19:29 - 1262 6
Где в Украине самый дорогой и самый дешевый бензинВчера, 16:13 - 931 5
Регулятор планирует снизить «зеленый» тариф для домашних СЭС, расположенных на крышах, втрое4 ч. назад - 972 4
Ford продаст заводы в России на торгахВчера, 17:45 - 729 3
Xiaomi закрывает две популярные линейки смартфоновВчера, 22:03 - 14023 1
В Украине появится банкнота 1000 гривен (фото)6 ч. назад - 4704 17
Газ для украинцев подорожает - мнение эксперта10 ч. назад - 3385
Китай планирует обеспечить атомной энергетикой весь мирВчера, 22:30 - 1880 1
Межбанк: почему доллар сегодня сильно не просядет7 ч. назад - 1567
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)8 ч. назад - 694
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службыВчера, 12:10 - 2339
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 21790 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4463 1
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1708 2