Стало известно, какую зарплату получил Зеленский за первый месяц президентства

Президенту Украины Владимиру Зеленскому за первый месяц работы на посту главы государства начислен должностной оклад в размере 12 727 грн. Каких-либо надбавок и премий Зеленский не получил. После вычета налогов в сумме 2481,82 грн он получил на руки чуть больше 10 тыс. грн.

Об этом сообщили в Администрации Президента в ответ на запрос издания “Фактор”.

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Отмечается, что на момент составления документа зарплата Зеленского была депонирована – то есть передана на хранение.

Таким образом, свое вознаграждение за работу Зеленский еще не забрал. Документ подписал руководитель Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации АПУ С.Кондзеля.