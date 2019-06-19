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Стало известно, какую зарплату получил Зеленский за первый месяц президентства

Стало известно, какую зарплату получил Зеленский за первый месяц президентства

Президенту Украины Владимиру Зеленскому за первый месяц работы на посту главы государства начислен должностной оклад в размере 12 727 грн. Каких-либо надбавок и премий Зеленский не получил. После вычета налогов в сумме 2481,82 грн он получил на руки чуть больше 10 тыс. грн.

Об этом сообщили в Администрации Президента в ответ на запрос издания “Фактор”.

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Отмечается, что на момент составления документа зарплата Зеленского была депонирована – то есть передана на хранение.

Таким образом, свое вознаграждение за работу Зеленский еще не забрал. Документ подписал руководитель Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации АПУ С.Кондзеля.

По материалам Today.ua
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