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Новая купюра в тысячу гривен вызовет инфляцию - эксперт

Новая купюра в тысячу гривен вызовет инфляцию - эксперт

Введение в обращение купюры в 1000 гривен преждевременное и “вообще ненужное” явление.

Об этом в заявил в комментарии изданию Главред экономический эксперт Андрей Новак.

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По его словам, ни доходы украинцев, ни их зарплаты, ни просто цены в стране “не нуждаются в 1000-гривневой купюре”. В качестве примера он напомнил, что у евро нет номинала выше 500 евро, а у доллара – более 100 баксов. И этого достаточно, чтобы обеспечивать удобный денежный оборот (расчет за товары, выплаты зарплат и т.п.).

“Введение в оборот новой купюры в 1000 гривен даст негативный психологический эффект для украинцев, негативные ожидания как девальвации, обесценивания национальной денежной единицы, так и высоких темпов инфляции. И провоцировать сейчас на голом месте такие негативные потребительские ожидания, я считаю, нецелесообразно и не нужно”, – подчеркнул Новак.

Он пояснил, что подобные негативные ожидания потребителей пусть напрямую и не влияют на цены в стране, но всегда провоцируют рост инфляции и девальвацию гривны.

“Если украинцы будут видеть, что гривна обесценивается, в том числе путем введения купюр более высокого номинала, у них это спровоцирует желание скупать так называемые твердые иностранные валюты. А это провоцирует повышение спроса на иностранные валюты. И, соответственно, может спровоцировать более высокие темпы девальвации гривны”, – пояснил эксперт.

По материалам Главред
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