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Адвокаты умышленно затягивают апелляцию по лицензии SkyUp - владелец

Адвокаты умышленно затягивают апелляцию по лицензии SkyUp - владелец

Адвокат истицы, которая выиграла в Барышевском районном суде дело о прекращении лицензии на осуществление авиаперевозок компанией SkyUp, заявил об отводе судей.

Об этом сообщил совладелец авиакомпании SkyUp Александр Альба.

«Сегодня состоялось заседание в апелляционном суде Киева, на которое – внимание! – пришел адвокат истицы по делу против SkyUp. Той, которая не писала иска и не летала. Этот адвокат заявил об отводе судьи, чтобы потянуть время», – сообщил Альба по итогам заседания апелляционного суда, которое состоялось 25 июня.

По его словам, заявление, которое адвокат предоставил суду о его отводе, не настоящее, поскольку истица ранее сообщала журналистам, что на самом деле не подавала иск против авиакомпании.

12 июня стало известно, что Барышевский суд Киевской области приостановил лицензию на осуществление перелетов украинской авиакомпании SkyUp. По словам представителей авиакомпании, иск подало лицо, которое даже не было ее клиентом.

SkyUp обжаловала решение суда в апелляции, затем в правительстве поручили обеспечить деятельность украинской авиакомпании.

18 мая 2018 года SkyUp получил право на осуществление полетов.

Ранее SkyUp осуществила первый за последние 15 лет авиарейс из аэропорта Полтавы.

Напомним, что SkyUp анонсировал запуск в июне 2019 года рейсов Киев-Одесса и Харьков-Одесса. Компания планирует продавать билеты на внутренние перевозки по цене от 500 гривен.

По материалам hromadske.tv
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