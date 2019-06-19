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BMW представил гибридный суперкар с разгоном до "сотни" за 3 секунды (відео)

BMW представил гибридный суперкар с разгоном до "сотни" за 3 секунды (відео)

Немецкий автопроизводитель представил концепт гибридного спорткара BMW Vision M NEXT, который позволит водителю наслаждаться самостоятельным вождением или же поручить свою транспортировку из точки A в точку B системе автономного управления.

При создании дизайна новинки специалисты бренда вдохновлялись моделями BMW Turbo и BMW i8, более того, отдельные эксперты считают, что BMW Vision M NEXT – это и есть BMW i8 следующего поколения. В интерьере обращает на себя внимание руль необычной формы, новый интерфейс BOOST Pod с тремя дисплеями, включая Curved Glass Display и проекционный AR-HUD на лобовом стекле.

Отмечается, что платформа Power PHEV позволяет водителю выбрать полноприводный/заднеприводный электрический или заднеприводный ДВС-режим, в котором автомобиль будет приводиться в движение турбированным четырехцилиндровым бензиновым двигателем. Суммарная мощность двигательной установки составляет 441 кВт (600 л.с.), что позволяет BMW Vision M NEXT разгоняться до 300 км/ч, набирая первую “сотню” за 3 секунды.

В полностью электрическом режиме запас хода составляет 100 км, чего, по мнению создателей, вполне достаточно для типичных “зеленых” поездок, к примеру, в центре крупных городов или же в пригородных жилых зонах. О сроках выхода серийной модели на базе BMW Vision M NEXT пока ничего не известно.

По материалам ITC.ua
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