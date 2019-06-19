ФГВФЛ продает активы банка "Финансы и кредит" с обеспечением в фармацевтическом бизнесе

Фонд гарантирования продает активы банка “Финансы и кредит” с обеспечением в фармацевтическом бизнесе.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
“03 июля – в системе ProZorro.Продажи состоятся торги права требования по трем кредитным договорам, которые заключены с юридическим лицом. В обеспечении по кредитным договорам оформлена доля в размере 993/1000 целостного имущественного комплекса зданий и сооружений предприятия, общей площадью 93 605, 5 кв.м, который находится в Одесской обл., товары в обороте, акции других компаний, имущественные права на получение товаров и поручительство”, – говорится в сообщении.
Торги пройдут по голландской модели аукциона. Ознакомиться с материалами кредитных дел, вошедших в состав пула, потенциальные инвесторы могут в виртуальной комнате данных.
Стартовая цена актива – 1 123,77 млн грн.
Права требования по кредитам, включенным в состав пула, до этого выставлялись на индивидуальную продажу 4 раза.
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