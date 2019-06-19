С июля в Киеве будут действовать парковочные талоны нового образца

С июля 2019 года начинают действовать парковочные талоны нового образца.
Об этом сообщает департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
“С июля 2019 года начинают действовать парковочные талоны нового образца. Изменился их цвет, расположение номеров зон (или квартала) и дополнительной информации. Степени защиты остались прежними – это голограмма и уникальный идентификаций номер”, – говорится в сообщении.
Где можно приобрести талоны и абонементы:
Стоимость абонемента на месяц:
Абонемент на квартал – 1465 грн с возможностью пользования любой парковочной площадкой предприятия в течение трех месяцев.
Правила использования парковочного талона:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине появится банкнота 1000 гривен (фото)Вчера, 12:50 - 6516 27
Регулятор планирует снизить «зеленый» тариф для домашних СЭС, расположенных на крышах, втроеВчера, 14:39 - 2266 14
Гройсман сообщил, что отпугивает инвесторов в УкраинеВчера, 13:21 - 601 4
"Ринг - так ринг": Насалик ответил на предложение топ-менеджера "Нафтогаза"Вчера, 10:12 - 1743 4
Данилишин рассказал, как можно существенно увеличить ВВПВчера, 21:00 - 1239 3
В Украине появится банкнота 1000 гривен (фото)Вчера, 12:50 - 6516 27
Газ для украинцев подорожает - мнение экспертаВчера, 08:02 - 3856
Регулятор планирует снизить «зеленый» тариф для домашних СЭС, расположенных на крышах, втроеВчера, 14:39 - 2266 14
Межбанк: почему доллар сегодня сильно не просядетВчера, 11:20 - 1874
В Нацбанке оценили риск инфляции из-за купюр в 1000 гривенВчера, 17:05 - 1853 2
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)Вчера, 10:10 - 1005
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службыПозавчера, 12:10 - 2985
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 21920 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4534 1
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 1731 2