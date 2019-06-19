С июля в Киеве будут действовать парковочные талоны нового образца

С июля 2019 года начинают действовать парковочные талоны нового образца.

Об этом сообщает департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

“С июля 2019 года начинают действовать парковочные талоны нового образца. Изменился их цвет, расположение номеров зон (или квартала) и дополнительной информации. Степени защиты остались прежними – это голограмма и уникальный идентификаций номер”, – говорится в сообщении.

Где можно приобрести талоны и абонементы:

онлайн с бесплатной доставкой через сервис КП ГИВЦ КГГА

онлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone

в киосках “Союзпечать” по городу, перечень адресов

непосредственно в офисе КП “Киевтранспарксервис”, для справок (044) 383-20-37

Стоимость абонемента на месяц:

для всех зон стоит – 630 грн.,

во II и III зоне – 441 грн.,

зоне – 441 грн., в III зоне – 315 грн.

Абонемент на квартал – 1465 грн с возможностью пользования любой парковочной площадкой предприятия в течение трех месяцев.

Правила использования парковочного талона: