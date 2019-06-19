Инвестиции нерезидентов в украинские ОВГЗ выросли в 8 раз - Минфин

Инвестиции нерезидентов в украинские облигации внутреннего государственного займа с начала 2019 года выросли в 8 раз и сейчас превышают 51 млрд грн.

Об этом сообщает Министерство финансов в Facebook.

“С начала 2019 года инвестиции нерезидентов в украинские облигации внутренней государственной ссуды выросли в 8 раз и сейчас превышают 51 млрд грн. Аналитики предполагают, что присоединение Украины к Clearstream и неплохая ситуация в финансовой сфере существенно изменили ситуацию и теперь это new normal”, – говорится в сообщении.

Об этом шла речь 24 июня в штаб-квартире European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), где состоялась конференция «Подключение Украины к Clearstream – что это значит для международных инвесторов», соорганизаторами которой выступили группа ICU и ЕБРР.

«Clearstream обеспечивает иностранным инвесторам простой доступ на украинский рынок. Это один из ключевых приоритетов для нас. Международные инвесторы выиграют от условий долгосрочного финансирования и делают свой вклад в успех Украины вместе с украинцами. Мы остаемся сторонниками ускорения реформ, которые не только помогут обеспечить большую ликвидность на рынке, но и уменьшат потребность государства в валютном финансировании и снизят валютные риски», – сказала во время своего выступления министр финансов Украины Оксана Маркарова.