В Нацбанке оценили риск инфляции из-за купюр в 1000 гривен

Национальный банк Украины не ожидает ускорения инфляции в результате выпуска новых банкнот номиналом 1000 гривен и изъятия мелких монет номиналами 1, 2 и 5 копеек.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий во время брифинга.

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“Что касается влияния на инфляцию, оптимизация банкнотно-монетного ряда никоим образом не влияет на инфляцию, так как это оптимизация банкнот и монет, а не увеличение в обращении тех или иных банкнот”, – подчеркнул Смелый.