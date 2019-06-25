В прошлом году Украина импортировала более 13 тысяч тонн сыра.
Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
Так, в прошлом году Украина импортировала 13 721,5 тонн сыра всех видов и кисломолочного сыра на сумму 66807,6 тысячи долларов.
Наибольшая доля сыра была импортирована из стран Европы – 13618,2, в частности, из Польши – 5015 т, Германии – 3594,4 т, Франции 1893,9 т и Нидерландов – 1051,9 т. Кроме того, Украина импортировала сыр из Италии – 544 т, Дании – 343,9 т, Литвы – 240,6 т.
Также в прошлом году было импортировано 103,3 т сыра из стран СНГ, в частности, Республики Молдова – 67,3 т и Беларуси – 35,9 т.
Экспорт сыра в 2018 году составил 8343,4 т на сумму 30797,1 тысячи долларов. Больше всего сыра экспортировано в страны СНГ – 6296,7 т, в частности, в Казахстан – 2970,3 т и в Республику Молдова – 2770,6 т.
Также большую долю сыра из Украины в прошлом году экспортировали в страны Африки – 1258,5 т. Так, 943 т экспортировано в Египет, 253 т – в Марокко.
В страны Азии в прошлом году из Украины экспортировали 638 т сыра, в США – 108,4 т сыра, а в страны Европы – всего 24 т сыра.
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