За полгода стоимость капремонта станции метро "Святошин" в Киеве увеличилась на 50%

Общая стоимость капитального ремонта станции метро “Святошин” в Киеве выросла с начала текущего года со 160 млн грн до до около 240 млн грн.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА.

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В соответствии с Распоряжением от 14 июня, на данный момент стоимость капремонта составляет около 240 млн грн, в том числе около 145 млн грн предусмотрены на выполнение строительных работ, еще около 47 млн ​​грн – на закупку оборудования, а более 48 пойдет на прочие расходы.

В то же время, как отмечается в документе, общая сметная стоимость капитального ремонта по состоянию на 1 января текущего года составляла около 160 млн грн, в том числе около 83 млн грн – на строительные работы, около 45 млн грн – на оборудование, а также у 32 млн грн – на прочие расходы.

Таким образом, корректировка составила около 80 млн грн, или 50% от первоочередного показателя. По состоянию на 1 января было выполнено работ на общую сумму более 110 млн грн.

За эти деньги предполагается провести капитальный ремонт, установить 6 лифтов для маломобильных групп населения, заменить 8 насосов сантехнического оборудования. Длительность капитального ремонта составляет 8 месяцев.